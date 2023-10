In Magdeburg wird die Jerichower Straße am 12. und 13. Oktober stadteinwärts gesperrt.

Magdeburg (vs) - Wie die Stadtverwaltung Magdeburg bekannt gibt, wird die Jerichower Straße ab Donnerstag, dem 12.10., teilweise stadteinwärts gesperrt.



Der Grund hierfür sind dringende Straßenbauarbeiten. Die Einmündung zur Berliner Chaussee und der Georg-Heidler-Straße muss saniert werden.



Die Sperrung ist nur zwei Tage angesetzt. Am 14.10. soll die Straße wieder freigegeben werden. Der Verkehr wird deswegen über die Berliner Chaussee umgeleitet.

Holzweg wird ab dem 18.10. ebenfalls gesperrt

Vom Mittwoch, dem 18.10, bis Donnerstag, dem 19.10., wird der Holzweg zwischen den Straßen „Zur Kirschblüte“ und „An der Waldschule“ wegen Baumaßnahmen gesperrt.



Die Busse der Linie 52 fahren an diesen beiden Tagen Umleitungen.



In Richtung Kastanienstraße ab der Kreuzung Albert-Vater-Straße/ Holzweg, weiter über die Albert-Vater-Straße, Magdeburger Ring, Mittagstraße, Kritzmannstraße. Ab dem Olvensteder Graseweg dann wieder in normaler Linienführung.



In Richtung Sudenburg ab der Kreuzung Olvenstedter Graseweg/ Othrichstraße, über die Othrichstraße, Mittagstraße, Magdeburger Ring und Albert-Vater-Straße.



Die Haltestellen Robert-Koch-Straße, Boquet-Graseweg, Lorenzweg, An der Waldschule, Florapark und Florapark-Garten können nicht bedient werden.