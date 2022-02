Achtung Trickbetrügerin in Magdeburg: Familienmitglied soll angeblich in Haft sein

Magdeburg (vs) - Die Tat ereignete sich am Nachmittag gegen 15.30 Uhr in Magdeburg. Eine unbekannte weibliche Person meldete sich telefonisch bei einem 78-jährigen Magdeburger und informierte ihn über einen angeblichen Verkehrsunfall bei dem ein Familienmitglied beteiligt war. Um eine bevorstehende Haft zu verhindern, bot die unbekannte Person dem Magdeburger an, eine Kaution im fünfstelligen Betrag zu zahlen. Gegen 17.00 Uhr fand eine Übergabe an seiner Wohnanschrift statt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: weiblich

170cm groß

40 Jahre alt

dunkle Bekleidung

blonde Haare

Tipps der Polizei: Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Mehr Informationen zum Thema gibt es hier.