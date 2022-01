Aggressiver Mann mit Messer bedroht Imbissbesitzer in Magdeburg

Am Sonntagabend wurde die Magdeburger Polizei zu einem Imbiss am Hans-Eisler-Platz gerufen. Ein Kunde weigerte sich, seine Rechnung zu begleichen.

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, den 30. Januar 2022 gegen 19.30 Uhr wurde der Magdeburger Polizei ein aggressiver Mann in einem Imbiss am Hans-Eisler-Platz gemeldet. Der 40-jährige Magdeburger habe demnach im Imbiss seine Rechnung nicht bezahlen wollen. Hierbei zog der Mann ein Taschenmesser in Richtung des Imbissbesitzers und bedrohte diesen damit.

Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten kam der alkoholisierte 40-Jährige den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nach und ging stattdessen in aggressiver Grundhaltung auf die Polizeibeamten zu.

In weiterer Folge musste der Magdeburger zu Boden gebracht und fixiert werden und trat dabei in Richtung den handelnden Beamten. Nachdem sich der Mann beruhigte, wurde gegen den 40-Jährigen ein Hausverbot ausgesprochen. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden ebenfalls eingeleitet.