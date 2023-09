Am Donnerstag, dem 21.09., wurde ein älteres Ehepaar von einem Unbekannten in Magdeburg volksverhetzend beschimpft. Nun werden Zeugen zu dem Vorfall gesucht.

Älteres Ehepaar wird mittags in Magdeburg rassistisch gedemütigt

Magdeburg (vs) - Laut einem Polizeibericht, wurde ein älteres Ehepaar am Donnerstag, dem 21.09., gegen 12:10 Uhr lautstark beschimpft. Ein unbekannter Mann beleidigte das Ehepaar dabei in volksverhetzender Art und Weise. Der Vorfall ereignete sich auf dem August-Bebel-Damm, auf Höhe der Hausnummer 60.

Eine 42 Jahre alte Frau wurde Zeugin des Vorfalls und meldete diesen der Polizei. Der Täter rief dabei Parolen, wie: „Scheiß Judenschweine“ und „Scheiß Dreckschweine“. Beim Eintreffen der Polizei am Ereignisort war das betroffene Ehepaar allerdings nicht mehr da.

Deswegen bittet die Polizei nun um die Hilfe der Mitbürger. Hinweise zum Tathergang oder zum männlichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeidirektion Magdeburg gerne entgegen.

Die Betroffenen sowie auch die Zeugen werden gebeten, sich unter 0391 - 546 32 95 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.