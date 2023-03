Er soll ganz in der Nähe des Landtages in Magdeburg mit Gewalt gedroht haben. Die Polizei nahm den 64-Jährigen Mann fest.

Amoklauf in Magdeburg? Polizei nimmt 64-Jährigen in Gewahrsam

Der Landtag in Magdeburg. In unmittelbarer Nähe drohte ein Mann mit einem Amoklauf.

Magdeburg - Leere Drohung oder ernst gemeint? Wie am Mittwoch, 22. März, bekannt wurde, soll ein Mann am Dienstag, 21. März, ganz in der Nähe des Magdeburger Landtages mit einem Amoklauf gedroht haben. Was die Polizei bislang weiß.