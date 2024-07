Nach einem Streit in Magdeburg ist es in der Großen Diesdorfer Straße zu einem Angriff auf zwei Personen gekommen.

Streit in der Großen Diesdorfer Straße eskaliert: Männergruppe greift zwei Personen an

In Magdeburg ist es zu einem Angriff in der Großen Diesdorfer Straße gekommen.

Magdeburg/DUR. - Am Samstag ist es gegen 21 Uhr in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien ein 28 Jahre alter Mann sowie eine 47 Jahre alte Frau in einen Streit mit etwa fünf Männern geraten. Dabei sind die beiden laut Polizei jeweils leicht verletzt worden. Die Gruppe sei anschließend in unbekannte Richtung geflohen.

Die Magdeburger Polizei nach Zeugen und nimmt unter den Stichwörtern "Auseinandersetzung Große Diesdorfer Straße" Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.