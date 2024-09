In Magdeburg sind zwei Fahrgäste einer Straßenbahn von einem Mann angegriffen worden. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen schnappen.

Mann schlägt auf Fahrgäste in Straßenbahn ein - Zwangseinweisung

Angriff in Magdeburg

In Magdeburg hat ein Mann versucht, zwei Fahrgäste einer Straßenbahn anzugreifen.

Magdeburg. - Ein 27 Jahre alter Mann hat am Dienstag gegen 23 Uhr in einer Magdeburger Straßenbahn in der Lübecker Straße versucht, mit einem stumpfen Gegenstand auf zwei Fahrgäste einzuschlagen.

Die Polizei konnte den Mann laut eigenen Aussagen festnehmen. Er sei aufgrund seines unberechenbaren Verhaltens sowie einer anzunehmenden Gefahr für die Bevölkerung in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen worden, so die Polizei.