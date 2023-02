Fremdenhass in Magdeburg: Betrunkener greift in Straßenbahn drei Fahrgäste an

Magdeburg (vs) - Zu einer Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten ist es in Magdeburg am späten Dienstagabend in einer Straßenbahn in der Lübecker Straße gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach beleidigte ein 21-Jähriger zwei Fahrgäste mit fremdenfeindlichen Verbalattacken und griff sie auch körperlich an. Ein weiterer Fahrgast im Alter von 18 Jahren soll anschließend dazwischen gegangen sein, um die Situation zuberuhigen. Dabei ist er offenbar selbst in Handgreiflichkeiten mit dem 21-Jährigen geraten.

Der Mann konnte den Angaben der Polizei zufolge am Boden festgehalten werden, bis ihm von den Beamten Handschellen angelegt wurden. Der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst behandelt.