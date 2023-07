A14/Magdeburg/Wanzleben (vs) - Zu einem Brand ist es am frühen Sonnabendnachmittag auf der Autobahn A14 bei Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach sollte ein Auto auf der Fahrbahn Magdeburg Richtung Halle zwischen Kreuz Magdeburg und Wanzleben brennen. Die 57 Jahre alte Fahrerin habe zunächst plötzlich einen lauten Knall gehört und nur noch gesehen, wie Fahrzeugteile durch die Luft flogen. Die Frau wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer ausgebremst, der auch eine starke Rauchentwicklung bemerkt habe.

Der Mann habe die 57-Jährige, auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen, dazu aufgefordert, dass Fahrzeug zu verlassen. Binnen weniger Minuten habe das Auto komplett in Flammen gestanden. Durch die umherfliegenden brennenden Fahrzeugteile sei auch die angrenzende Böschung in Brand geraten. Es seien etwa 900 Quadratmeter Grünfläche und Teile der Fahrbahn von dem Inferno in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Beamten weiter.

Durch die Löscharbeiten und die anhaltende Rauchentwicklung habe die Fahrtrichtung für etwa zwei Stunden gesperrt werden müssen.