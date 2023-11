Die Polizei hat in Magdeburg zwei Mädchen in der Nähe der Station Hasselbachplatz aus dem Gleisbett geholt. Die beiden wollten in die Schule und neben den Gleisen vom Hauptbahnhof zum Hasselbachplatz laufen. Die Beamten waren eindringlich davor, sich in der Nähe von Schienen aufzuhalten.

Mädchen wollten in Magdeburg an Bahnschienen entlang zur Schule laufen

Zwei Mädchen sind am 14. November vom Hauptbahnhof Mabgeburg an den Gleisen entlang Richtung Hasselbachplatz gelaufen. Sie wollten zur Schule. Die Polizei klärte sie über die Gefahren auf.

Magdeburg/vs - Eine 12- und eine 13-Jährige waren am 14. November in den Gleisen zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und S-Bahnhof Hasselbachplatz unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, holte eine Streife die beiden Mädchen morgens in der Nähe der Station Hasselbachplatz aus dem Gefahrenbereich.

Die Polizisten nahmen die beiden Mädchen mit auf die Wache, weil sie die Personalien der beiden vor Ort nicht feststellen konnten. Die Jugendlichen erklärten, auf diesem Weg in die Schule gelangen zu wollen. Auf der Dienststelle erreichten die Beamten den Vater der 13-Jährigen.

Polizisten erklärten den Beiden, wie gefährlich ihr Handeln war und brachten die Mädchen in Absprache mit dem Vater der 13-Jährigen in die Schule. Die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wird das Gespräch mit der 12- und 13-Jährigen suchen.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass Kinder sich aus Sicherheitsgründen nicht in der Nähe von Gleisen aufhalten dürfen. Züge sind fast geräuschlos unterwegs und werden - je nachdem wie der Wind steht - sehr spät wahrgenommen. Außerdem verursachen Züge während der Fahrt eine große Sogwirkung. Beides kann zu tödlichen Unfällen führen. Die Bundespolizei bittet in ihrer Pressemitteilung Lehrer und Eltern darum, mit ihren Kindern und Schülern über die Gefahren an Bahnanlagen zu sprechen.