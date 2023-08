Reisende in Magdeburg mussten sich auf Verspätungen einstellen. Der Grund: Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich immer wieder an eine Bahnschranke gehängt.

Züge in Magdeburg verspätet: Gruppe Jugendlicher hängt sich an Bahnschranke

Jugendliche haben sich in Magdeburg immer wieder an eine Bahnschranke gehängt haben. Dadurch kam es zu Verspätungen der vorbeifahrenden Züge. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu Verspätungen ist es in der Nacht zum Montag im Zugverkehr in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde die Polizei durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über eine Gruppe Jugendlicher informiert, die am Bahnübergang in der Friedrich-List-Straße immer wieder an der Schrankenanlage gewackelt und sich an diese gehängt haben sollen. Offenbar hatten sie sich ausgerechnet die Momente dafür ausgesucht, als Züge auf der Strecke unterwegs waren.

Dadurch sollen Züge an der betreffenden Stelle einen sogenannten Langsamfahrbefehl erhalten haben. Dadurch fuhren drei Züge eine Verspätung von einer halben Stunde ein.

Vor Ort konnte die Polizei allem Anschein nach keine Jugendlichen mehr antreffen.