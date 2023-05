Eine radfahrende Mutter und ihr Säugling sind bei der Kollision mit einem Auto bei einem Unfall am Beimsplatz in Magdeburg verletzt worden.

Unfall in Magdeburg: Auto fährt in Mutter und Säugling - auf falscher Straßenseite unterwegs

Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine Mutter und ihr Säugling sind am Donnerstagmittag bei einem Zusammenprall mit einem Auto am Beimsplatz in Magdeburg verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach scheint die Frau nicht ganz unschuldig an der Situation gewesen zu sein. Ein Autofahrer sei nach rechts abgebogen und habe dabei eine Radfahrerin übersehen, die auf der falschen Straßenseite unterwegs gewesen sei. Es kam zur Kollision.

Die Radfahrerin und ihr Kind stürzten und verletzten sich beide leicht.