Belästigung in Magdeburg: Frau an Zaun gedrückt - so sieht der Täter aus

Magdeburg (vs) - Am 5. März gegen 19.30 Uhr kam es im Bereich der Pestalozzistraße in Magdeburg zu einer Belästigung einer aus Magdeburg stammenden jungen Frau, so die Polizei.

Die Frau hielt sich auf dem Parkplätz in der Nähe der Schrote auf, als sie von einer männlichen Person angesprochen und im Weiteren gegen einen Zaun gedrückt und festgehalten wurde. Die Frau konnte sich befreien und vom Ort flüchten. Eine Absuche der näheren Umgebung durch die Polizei führte nicht zur Feststellung der männlichen Person. Die Person wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 150 cm – 160 cm groß

- schlanke Figur

- dunkle Augen

- 3-Tagebart

- dunkle gegelte Haare

- bekleidet mit grauer Jogginghose, braun/ grau gesteppter Winterjacke und weißen Schuhen mit schwarzen Streifen

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0391 / 546 – 3295 entgegen.