Betrug: 87-jähriger Magdeburger durch falschen Polizisten um große Summe gebracht

Trickbetrüger am Telefon versuchen persönliche Informationen und große Summen Geld zu ergaunern in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Der Betrug ereignete sich am Freitag, den 25. Februar 2022, gegen 15.30 Uhr in Magdeburg. Eine unbekannte Person meldete sich telefonisch bei einem 87-jährigen Magdeburger und informierte ihn über einen angeblichen Verkehrsunfall bei dem ein Familienmitglied beteiligt war. Um eine bevorstehende Haft zu verhindern, bot die unbekannte Person dem Magdeburger an, eine Kaution im fünfstelligen Betrag zu zahlen. Gegen 16.30 Uhr fand eine Übergabe an seiner Wohnanschrift statt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

1,75 m groß

schlank

sprach gebrochenes Deutsch

dunkle Bekleidung

schwarze Umhängetasche

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Tipps der Polizei