Die Polizei in Magdeburg wurde am 5. September zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen.

Ein alkoholisierter Mann hat in Magdeburg Tannenzapfen gegen Autos geworfen.

Magdeburg (vs) - Ein 33-Jähriger löste am Dienstag, 5. September, gegen 16 Uhr einen Polizeieinsatz in der Fichtestraße aus, indem er Tannenzapfen gegen Fahrzeuge warf.

Die Polizei konnte den Mann trotz eines Fluchtversuchs schnappen. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,58 Promille. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tannenzapfenwürfe keinerlei Beschädigungen verursacht hatten. Jedoch gaben Zeugen an, dass der 33-Jährige kurz zuvor mit einem Auto zum Tatort gefahren sei.

Deswegen wurde dem Beschuldigten Blut abgenommen und die Beamten stellten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Bis auf Weiteres wird er keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen dürfen. Weitere Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung.