Unfall auf der A2: Kleinbus mit acht Personen verunglückt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen Berlin und Magdeburg sind am Montagmorgen, 1. August, fünf Personen verletzt worden.

Magdeburg - Unfall auf der A2: Was ist passiert? Nach ersten Angaben der Polizei war ein Kleinbus in Richtung Magdeburg unterwegs, als er kurz vor dem Rastplatz Wüstenforst/Nord aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 58-jähriger belarussischer Fahrzeugführer fuhr mit seinem Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen Der mit acht Personen besetzte Bus raste in einen Zaun und überschlug sich im Anschluss mehrfach.

Bei dem Unfall wurden zwei Insassen schwer verletzt und weitere drei Insassen des Kleintransporters leicht verletzt und mussten in naheliegende Krankenhäuser zur medizinischen Versorgung eingeliefert werden. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Bis um 10 Uhr liefen die Bergungsarbeiten. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Dadurch staute es sich in Richtung Magdeburg auf mehrere Kilometer. Mittlerweile ist die Unfallstelle beräumt. Der Verkehr läuft wieder