Bombenfund in Magdeburg: Hier wird ab sofort evakuiert

In Magdeburg wurde am Mittwoch eine amerikanische Weltkriegsbombe gefunden. Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger wurde bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Rothensee entdeckt.

Magdeburg (vs) - Bei Sondierungsarbeiten in Magdeburg-Rothensee wurde eine 50-Kilogramm-Fliegerbombe im Erdreich festgestellt, die am heutigen Mittwoch, 28. September, entschärft werden soll. Derzeitig besteht keine akute Gefahr, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Aufgrund des Fundes werden am Mittwoch ab 13.00 Uhr Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Polizei werde den Gefahrenbereich und die betreffenden Zufahrtsstraßen absperren, damit die Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ab 15.00 Uhr Maßnahmen zur Bombenentschärfung treffen können. In einem Bereich von 500 Metern zum Fundort müssen Betriebe, Anwohner und allgemein alle Personen diesen verlassen.

Fliegerbombe in Magdeburg gefunden: Bereich von 500 Meter Radius vom Fundort muss geräumt werden

Diesen Bereich im Magdeburger Stadtteil Rothensee müssen alle Personen verlassen. Foto: calcmaps.com

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden hiervon die folgenden Bereiche betroffen sein:

- August-Bebel-Damm

- Hohenwarther Straße

- Deichweg

- Am Deichwall

- Im Busch

- Scheidebuschstraße

- Kraftwerk-Privatweg

- Gasereistraße

- Am Zweigkanal

Ab 15 Uhr soll Bombe in Magdeburg-Rothensee entschärft werden

Bis 14.30 Uhr sollen alle Personen laut Anweisungen der Polizei den markierten Bereich in Magdeburg-Rothensee verlassen haben. Screenshot: www.calcmaps.com/

Alle Betroffenen werden gebeten bis 14.30 Uhr den angegeben Bereich selbstständig zu verlassen. Die Polizei bittet außerdem alle Betroffenen, sich an die Anweisungen der Absperrkräfte zu halten und den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Bombe wurde laut Angaben der Polizei bei Sondierungsarbeiten gefunden. Foto: Thomas Schulz

Laut Volksstimme-Informationen handelt es sich bei der Fliegerbombe um einen Heckzünderblindgänger, der nache des Kraftwerk-Privatweges gefunden wurde. Dieser ist ein Zufahrtsweg zum Müllheizkraftwerk Magdeburg-Rothensee.