Magdeburg (vs) - Fünf Menschen sind am Mittwochmorgen in Magdeburg beim Brand eines Wohnhauses in der Schilfbreite verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach bemerkte ein Anwohner des Hauses zunächst Brandgeruch und Rauchwolken und rief Feuerwehr und Polizei. Es zeigte sich offenbar, dass der Brand im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen war. Die Polizei habe daraufhin die Schilfbreite für die Löscharbeiten gesperrt, heißt es.

Bei dem Brand sollen mindestens fünf Menschen leicht verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gekommen sein.