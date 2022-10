Ein offenbar gestohlener Luxuswagen ist in Magdeburg in Flammen aufgegangen. Der Porsche Cayenne ist zuvor im Jerichower Land geklaut worden.

Ein gestohlener Luxuswagen Porsche Cayenne ist in Magdeburg in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt. Foto:

Magdeburg (vs) - Ein zuvor im Jerichower Land gestohlener Luxuswagen ist in der Nacht zu Mittwoch in Magdeburg in Flammen aufgegangen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach brannte der Porsche Cayenne im Bereich des Industriehafens. Das Auto war durch das Feuer offenbar bereits komplett zerstört, bevor die Feuerwehr es löschen konnte.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.