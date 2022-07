Brand von Gewerbehalle in Magdeburg - Feuerwehr mit fast 30 Rettungskräften im Einsatz

In einem Industriegebiet in Magdeburg brannte am Samstagabend eine Gewerbehalle. Knapp 30 Rettungskräfte waren im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen.

Magdeburg/dpa - In einem Magdeburger Industriegebiet hat am Samstagabend eine Gewerbehalle gebrannt, wobei jedoch niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr sei alarmiert und zu der 20 mal 30 Meter großen Halle in der Nähe der Elbe gerufen worden, teilte das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz am Sonntag mit. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand demnach bereits der Dachstuhl in Flammen.

Über eine Drehleiter konnte das Feuer den Angaben zufolge schnell gelöscht werden. Eine fehlende Wasserversorgung vor Ort habe zwar Probleme bereitet, die jedoch durch einen Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen hätten gelöst werden können. Insgesamt waren 28 Rettungskräfte im Einsatz.

Die Brandursache und die Schadenshöhe waren den Angaben zufolge zunächst unklar.