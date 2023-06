In einem Magdeburger Hotel wurden die Gäste am Morgen von der Feuerwehr überrascht. Ein Feuermelder hatte ausgelöst.

Feueralarm in Magdeburg: Hotelgäste werden von Feuerwehr überrascht

Wegen Feueralarm: Feuerwehr im Einsatz in einem Hotel in Magdeburg.

Magdeburg - Im Magdeburger Intercity-Hotel ist am Donnerstagmorgen ( 22. Juni 2023) um 8.34 Uhr nach einem Defekt an einer Küchenmaschine Feueralarm ausgelöst worden. Einsatzfahrzeuge rückten zu dem Hotel am Magdeburger Hauptbahnhof aus.