In Magdeburg-Neustadt setzt sich die Serie von Brandstiftungen fort. Jüngster Vorfall: Versuchte Brandstiftung an einem Auto. Die Polizei sucht nach den Tätern, während die Bewohner des Stadtteils in Angst leben.

Magdeburg - In der Nacht zu Montag, 31. Dezember 2023, haben zwei Unbekannte in der Wedringer Straße in der Neuen Neustadt in Magdeburg versucht, ein Auto anzuzünden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen in der Zeit zwischen 0 und 1 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, wie diese ein Fahrzeug mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und versuchten, den Pkw im Anschluss in Brand zu setzen. Nachdem dieses misslang, flüchteten die Personen. Sie konnten im Anschluss durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zu der Straftat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machten, sich persönlich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer 546 32 95 oder über das E-Revier entgegengenommen.

Serie von Bränden seit 2021 in Magdeburg-Nustadt

In der Neuen Neustadt kommt es seit dem Jahr 2021 immer wieder zu Bränden. Meist wurden Autos angezündet, aber auch Kinderwagen in Treppenhäusern sowie Treppenhäuser. Bereits im Februar 2023 hatten Unbekannte an der Bebertaler Straße zwei Autos angezündet. Im März 2023 ging ein Lkw an der Kreuzung Umfassungsstraße/Neuenhofer Straße in Flammen auf, ein zweiter wurde durch Funkenflug beschädigt.

Anfang Dezember 2023 brannte an der Lübecker Straße ein geparkter Pkw Mazda. Und zuletzt kam es am am 13. Dezember zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Grünstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Bewohner bereits eigenständig retten können.

Polizei sucht nach Hinweisen

Während der Brandbekämpfung wurde eine zweite Person mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet. Beide Hausbewohner wurden leicht verletzt und vor Ort von den Rettungskräften versorgt.

In den meisten Fällen gilt Brandstiftung als Ursache. Ein Täter wurde bislang nicht gefasst.