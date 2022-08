Magdeburg: Zeugin meldet brennenden Mercedes der Polizei 

Am 12. August 2022 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand im Bereich der Umfassungsstraße in Magdeburg.

Die Polizei in Magdeburg kann eine Brandstiftung nicht ausschließen.

Magdeburg (vs) - Eine Zeugin meldete in der Nacht zum Freitag den Magdeburger Polizeibeamten, dass es im Bereich der Umfassungsstraße in Magdeburg zu einem Pkw-Brand gekommen sein soll.

Wie die Magdeburger Polizei mitteilt, konnte das Feuer durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde der Mercedes-Benz komplett zerstört. Weitere Fahrzeuge wurden bei dem Brand nicht beschädigt.

Laut Polizei kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Brandstiftung handeln könnte.

Die Kriminaltechnik der Polizei sicherte Spuren an dem Fahrzeug, welche sich in der Auswertung befinden. Des Weiteren wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.