Bei einem Unfall auf der Brenneckestraße in Magdeburg sind offenbar mehrere Menschen verletzt worden. Es bildete sich ein Stau an der Unfallstelle.

Unfall auf Brenneckestraße in Magdeburg! Straße beräumt - freie Fahrt für Autofahrer

Stau! Wegen eines Unfalls auf der Brenneckestraße in Magdeburg benötigten Autofahrer etwas Geduld.

Magdeburg. - Zu einem Unfall mit Verletzten ist es am späten Dienstagvormittag in der Brenneckestraße in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldete.

Demnach hat es auf Höhe der Blankenburger Straße gekracht. Es bestand daher eine akute Staugefahr, hieß es weiter von Seiten der Beamten.