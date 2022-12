Buckau Einbrecher in Wohnung in Magdeburg: Opfer im Schlafzimmer eingesperrt

Ein Mann ist offenbar am Freitag in seiner Wohnung im Magdeburger Stadtteil Buckau Opfer einer Straftat geworden. Während Einbrecher sich an seinem Besitz bedienten, war er im Schlafzimmer eingesperrt.