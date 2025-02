Eine Raucherpause endete für einen Zugfahrgast am Samstag mit mehreren Anzeigen. Nachdem er seinen Zug verpasste, entdeckten Bundespolizisten in seinem Gepäck eine große Menge Cannabis.

Magdeburg. Für einen 52-jährigen Mann endete eine Raucherpause während eines Zugaufenthaltes in Hannover mit mehreren Anzeigen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am frühen Samstagmorgen mit seinen Kindern in einem Zug von Nordrhein-Westfalen nach Berlin unterwegs. In Hannover habe er den Zug verlassen, um eine Zigarette zu rauchen, so die Polizei.

Währenddessen haben sich die Türen des Zuges geschlossen und die Bahn setzte ihre Fahrt ohne den Mann fort. Er habe daraufhin die Bundespolizei informiert, da sich seine Kinder und das gesamte Reisegepäck im Zug befanden.

Mann hatte 500 Gram Cannabis dabei

Nach Ankunft des Zuges am Magdeburger Hauptbahnhof seien die beiden 9- und 11-jährigen Kinder von den Beamten in Gewahrsam genommen worden. Bei der Untersuchung des Gepäcks seien zwei vakuumierte Tüten mit vermutlich Cannabiskraut und -blüten zum Vorschein. Insgesamt seien es etwa 500 Gramm gewesen.

Der 52-Jährige sei mit einem Folgezug nach Magdeburg gefahren und dort von der Bundespolizei untersucht worden. Die Beamten fanden dabei am Gürtel griffbereit ein Einhand- und ein Taschenmesser.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis- und das Waffengesetz sowie eines Verstoßes gegen das Führungsverbot innerhalb der Waffenverbotszone.