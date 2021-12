Bungalow in Magdeburger Kleingartenanlage brennt nieder

Die Magdeburger Feuerwehr musste in der Nacht einen Brand nahe der Astonstraße löschen. Ein Bungalow in einer Kleingartenanlage ging in Flammen auf.

In Magdeburg brannte es in der Nacht zu Sonnabend (11. Dezember) in einer Kleingartenanlage.

Magdeburg (vs) - In einer Kleingartenanlage im Bereich der Astonstraße in Magdeburg brannte in der Nacht zu Sonnabend (11. Dezember) ein Bungalow. Der Eigentümer (38) erlitt eine Rauchvergiftung, teilt die Polizei mit.

Die Brandursache sei aktuell noch unklar, heißt es im Bericht der Beamten. Bei Ausbruch des Feuers gegen 3.10 Uhr in der Nacht habe sich der 38-Jährige in dem Bungalow aufgehalten. Aufgrund der erlittenen leichten Rauchvergiftung sei der Mann in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden.

Das Gebäude wurde bei dem Brand völlig zerstört. Kameraden der Berufsfeuerwehr Magdeburg löschten die Flammen. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.