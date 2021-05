Calbe: 72-Jähriger begeht Sachbeschädigung und leistet dann Widerstand

Am Dienstag, den 11. Mai, beging ein älterer Herr Sachbeschädigung, in dem er ein Wahlplakat mit Farbe besprühte. Nachdem die Polizeibeamten ihn ausfindig machten, leistete der 72-Jährige Widerstand.

Calbe (vs). Am Dienstagvormittag, viertel nach 11 Uhr, wurde durch Zeugen die Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in der Barbyer Straße in Calbe beobachtet. Der bis dahin unbekannte Täter war mit einem Fahrzeug vorgefahren und hatte das Plakat mit Farbe besprüht. Es handelte sich um einen 72-jährigen Mann.

Anschließend sei er wieder in das Fahrzeug gestiegen und davon gefahren. Die Zeugen informierten die Polizei, welche das Auto kurze Zeit später ausfindig machte und einer Kontrolle unterzog. Der vermeintliche Täter der Sachbeschädigung widersetzte sich aktiv und lautstark den handelnden Beamten. Diese konnten dann jedoch mit einfacher körperlicher Gewalt das Fahrzeug stoppen und dem Fahrer den Fahrzeugschlüssel entwenden.

Fahren ohne Führerschein

Im Fahrzeug konnten Beweismittel der Beschädigung des Wahlplakates gesichert werden. Die Polizisten stellten dabei fest, dass der Fahrer oben drauf noch nicht mal in Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin an einen Verantwortlichen des Fahrzeugeigentümers ausgehändigt. Gegen den 72-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Voll-zugsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.