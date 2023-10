Zu einem Stau kommt es am Donnerstagmorgen auf dem Magdeburger Ring. Grund dafür ist ein aktueller Unfall auf dem rechten Fahrstreifen.

Magdeburg (vs) - Auf der Bundesstraße B 71 ist es am Donnerstagmorgen in Magdeburg zu einem Unfall gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach hat es am Magdeburger Ring zwischen dem Olvenstedter Graseweg und der Mittagstraße auf dem rechten Fahrstreifen gekracht. In Folge des Unfalls hat sich ein Stau gebildet.

Die Polizei bittet Autofahrer an dieser Stelle besonders vorsichtig zu fahren. Der Rückstau nach dem Unfall erstreckt sich bis zur Ausfahrt Pfahlberg.