Unfall in Magdeburg: Askanischer Platz vorübergehend gesperrt

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall ist es am Freitagmorgen in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach ist der Askanische Platz bis auf Weiteres gesperrt. Der Crash soll sich in der Sandtorstraße zwischen Theodor-Kozlowski-Straße und B1 ereignet haben.