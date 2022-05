Demos und Autokorso am Sonnabend in der Magdeburger Innenstadt

Am Sonnabend , 14. August 2021, muss in der Magdeburger Innenstadt ab dem Vormittag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Hintergrund sind mehrere Demonstrationen.

In der Magdeburger Innenstadt kommt es am Sonnabend vermehrt zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Demonstrationen.

Magdeburg - Drei größere Aktionen mit Hunderten Teilnehmern gibt es am Sonnabend in der Magdeburger Innenstadt: Zum einen startet als Höhepunkt der CSD-Aktionswochen 2021 in den Mittagsstunden ein Demonstrationszug durch die City. Fast zeitgleich gibt es eine Demonstration auf dem Domlatz sowie einen Autokorso durch die Innenstadt. Die Teilnehmer dieser beiden Veranstaltungen werden in Teilen der Querdenker-Szene zugeordnet.