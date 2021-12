Diebe brechen in Magdeburger Büro ein und stehlen mehrere elektronische Geräte

In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude ein und entwendeten mehrere elektronische Geräte.

Magdeburg (vs) - Ein 43-jährige Magdeburger stellte am Montag, den 06. Dezember 2021 in den frühen Morgenstunden fest, dass sich unbekannte Personen Zugang zu einem Bürogebäude in der Altstadt von Magdeburg verschafft haben. Daraufhin wurde umgehend die Polizei informiert.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter in der Zeit vom Samstag bis zum Montag gewaltsam in das Bürogebäude gelangt sind. Es wurden mehrere elektronische Gegenstände im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags entwendet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.