Schon wieder gaben sich Betrüger in Magdeburg als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Sie erbeuteten Tausende Euro von einer Seniorin. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Erneut ist am Mittwoch eine Frau in Magdeburg von einem falschen Stadtwerke-Mitarbeiter bestohlen worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach hat ein unbekannter Mann gegen Mittag an der Wohnungstür der 78 Jahre alten Frau geklingelt und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Während er in das Badezimmer ging, soll die Magdeburgerin geduldig in ihrer Küche gewartet haben. Nach etwa zehn Minuten habe der Mann wieder die Wohnung verlassen.

Die 78-Jährige habe kurz darauf bemerkt, dass ihr Schlafzimmer durchsucht wurden und neben Ausweisdokumenten auch eine Geldkarte, Schmuck und ein Schlüsselbund sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich fehlten. Mit der gestohlenen EC-Karte soll am nächsten Tag Bargeld im vierstelligen Bereich von einem Geltautomaten abgehoben worden sein.

Die Magdeburger Polizei ermittelt in dem Fall und warnt vor möglichen Betrugsmaschen durch falsche Stadtwerke-Mitarbeiter.