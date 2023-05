Diebe witterten am Sonntag offenbar ihre Chance und entwendeten kurzerhand einen ganzen Tresor aus der Lobby eines Hotels in der Magdeburger Altstadt.

Diebstahl in Magdeburg: Diebe reißen Tresor aus Hoteltresen und erbeuten fast nichts

In einem Hotel in Magdeburg haben unbekannte einen ganzen Tresor aus dem Tresen gestohlen. So sind sie vorgegangen.

Magdeburg - Zu einem Diebstahl ist es in einer Hotellobby in Magdeburg am Sonntag gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen die Täter in den frühen Morgenstunden die kurzzeitig verwaiste Lobby eines Hotels in der Altstadt betreten haben. Als ein Hotelmitarbeiter in einer oberen Etage beschäftigt war, nutzten die Täter offenbar diese Chance, um aus dem Empfangsbereich den Tresor zu klauen.

Einige Holzteile des Tresens mitsamt Spurenmaterial sollen später in unmittelbarer Nähe gefunden worden sein. Die Täter erbeuteten nur eine geringe Summe an Bargeld.