Diebstahl: Täter entwenden Radlader von Magdeburger Baustelle

Die Polizei rätselt, wie die Täter den Radlader von der Baustelle in der Rogätzer Straße in Magdeburg stehlen konnten.

Magdeburg (vs) - Am Morgen des 7. Februar 2022 wurde der Magdeburger Polizei gegen 8 Uhr der Diebstahl eines Radladers von einer Baustelle in der Rogätzer Straße mitgeteilt. Darüber informierte die Magdeburger Polizei am selben Tag.

Unbekannte Täter entwendeten demnach zwischen Freitag, dem 4. Februar 2022, 10 Uhr und Montag, dem 7. Februar 2022, 8 Uhr einen Volvo-Radlader samt angebrachter Mulde.

Der Radlader wurde nach Polizeiangaben am Freitag auf dem umzäunten Baustellengelände in der Rogätzer Straße abgestellt. Da die Fahrzeugschlüssel sich über das Wochenende in sicherer Verfahrung befanden, kann die Polizei noch nicht sagen, wie es den Tätern gelang, den Radlader vom Baustellengelände zu entwenden.

Das Fahrzeug wurde laut Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.