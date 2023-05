Ein aufmerksamer Mann hat in der Eichendorffstraße in Magdeburg zwei mutmaßliche Täter bei einem Diebstahl ertappt. Plötzlich warfen die Männer mit einer Flasche nach ihm.

Diebe in Magdeburg ertappt: Aufmerksamer Beobachter mit Flasche beworfen

Als sie beim Diebstahl in Magdeburg ertappt wurden, flohen die beiden unbekannten Täter. Dabei verletzten sie einen Zeugen.

Magdeburg (vs) - Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntag, 7. Mai, in Magdeburg ein mutmaßlicher Diebstahl von einer Baustelle verhindert werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach bemerkte ein 50 Jahre alter Zeuge gegen 3.20 Uhr zwei Männer auf einer Baustelle in der Magdeburger Eichendorffstraße und sprach sie an. Die ertappten Täter wollten daraufhin in einem Auto fliehen, heißt es.

Als der 50-Jährige sie davon abhalten wollten, wurde er von den Tätern mit einer Flasche beworfen und dabei leicht verletzt. Anschließend flohen die Täter in ihrem Auto.