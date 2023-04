Mit dem gestohlenen Ausweis gelangte ein mutmaßlicher Betrüger in Magdeburg-Diesdorf offenbar nicht an das gewünschte Geld. Denn aufmerksame Bank-Mitarbeiter vereitelten ihm das Geschäft.

Magdeburg-Diesdorf (vs) - Einen Strich durch die Rechnung machten offenbar Bank-Mitarbeiter einem Betrüger, der am 6. April in der Bankfiliale in Magdeburg-Diesdorf versuchte, an Geld zu gelangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte der Mann anscheinend Geld von einem fremden Konto abheben. Er soll sich am Bankschalter mit dem gestohlenen Ausweis des tatsächlichen Kontoinhabers ausgewiesen haben. Dem Bankpersonal soll der Betrugsversuch aufgefallen sein. Daraufhin verständigten die Mitarbeiter offenbar die Polizei.

Die Beamten sollen den Beschuldigten den mutmaßlichen Betrüger festgenommen haben. Er muss sich nun allem Anschein nach wegen versuchten Betruges und Diebstahls verantworten.