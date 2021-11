Dreiste Diebe stehlen Audi von 21-jährigen Magdeburger

Der 21-Jährige parkte das Fahrzeug am Samstagabend ordnungsgemäß auf einen Parkplatz in der Gustav-Ricker-Straße.

Magdeburg (vs) - Ein 21-jähriger Magdeburger meldete sich am Samstag, den 13. November, gegen 22:15 Uhr bei der Magdeburger Polizei und zeigte den Diebstahl des Audis an. Der 21-Jährige parkte das Fahrzeug am Samstagabend ordnungsgemäß auf einen Parkplatz in der Gustav-Ricker-Straße. Gegen 22:15 Uhr stellte die Lebensgefährtin des 21-jährigen Magdeburgers fest, dass das Fahrzeug nicht auf dem Parkplatz stehen würde.

Demnach wurde das Fahrzeug durch unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise zwischen 19:45 Uhr und 22:15 Uhr entwendet. Durch die Polizei wurde eine Fahrzeugfahndung veranlasst sowie ein Ermittlungsverfahren zum besonders schweren Diebstahl des Pkw eingeleitet.