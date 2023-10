Bei einer Verkehrskontrolle in Magdeburg hat die Polizei am Mittwoch mehr als 300 Gramm Marihuana entdeckt. Der Besitzer der Drogen hatte noch versucht zu flüchten, konnte der Festnahme jedoch nicht entgehen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Magdeburg fand die Polizei im Rucksack eines Radfahrers über 300 Gramm Marihuana. Der Mann wurde verhaftet, verurteil und in ein Gefängnis gebracht.

Magdeburg (vs) - Am frühen Mittwochmorgen fiel einer Polizeistreife in Magdeburg gegen 1.15 Uhr ein Radfahrer in der Saalestraße auf, den sie zur Verkehrskontrolle bat.



Kurz nachdem der Radfahrer abgestiegen war, rannte er jedoch davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 27-Jährigen kurz darauf stellen und festnehmen.

27-Jähriger flüchtet vor Polizei-Kontrolle in Magdeburg - mehr als 300 Gramm Drogen im Rucksack

Beim Durchsuchen des Mannes fanden die Beamten in seinem Rucksack über 300 Gramm Marihuana in einer Plastiktüte sowie Pfefferspray. Der 27-jährige Mann wurde daraufhin abgeführt.

Aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln wurde der 27-Jährige noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.