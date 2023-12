Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat am Mittwoch, 20.12.2023, in Magdeburg einen Unfall verursacht und eine Haltestelle beschädigt.

Magdeburg. - vs. Der E-Scooter-Fahrer befuhr laut Aussagen eines Reviersprechers am Mittwoch gegen 22.45 Uhr den Gehweg in Richtung Magdeburg-Sudenburg. Auf Höhe des Landgerichts kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Haltestellenhäuschen, so dass die seitliche Verglasung zerstört und er dabei leicht verletzt wurde.

Er habe danach selbst die Polizei verständigt, hieß es dazu weiter.

Die Polizei überprüfte im Rahmen der Unfallaufnahme die Verkehrstüchtigkeit des 27-Jährigen und stellte einen Atemalkoholwert von nahezu 1 Promille fest. Er sei deshalb einer Blutprobenentnahme unterzogen und sein Führerschein sichergestellt worden. Weitere Ermittlungen dauern an.