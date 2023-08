Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Magdeburg beim Überqueren der Ebendorfer Chaussee schwer verletzt worden. Sie landete mit ihrem Kopf in der Windschutzscheibe eines Autos.

Dramatischer Unfall in Magdeburg: Mädchen prallt mit Kopf in Windschutzscheibe

Eine 15 Jahre alte Fußgängerin ist in der Ebendorfer Chaussee in Magdeburg bei einem Unfall von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine 15-Jährige ist am Dienstagabend beim Überqueren der Ebendorfer Chaussee in Magdeburg schwer verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach überquerte die Jugendliche die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine Autofahrerin habe die Kollision mit dem Mädchen trotz Bremsung nicht mehr verhindern können, heißt es. Die junge Fußgängerin sei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt und sei ein paar Meter weit weg geschleudert worden. Dort habe sie schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt gelegen und sei anschließend ins Krankenhaus gekommen.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Eltern darum, ihre Kinder für solche Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren.