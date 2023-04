Zu gleich zwölf Unfällen in direkter Folge und insgesamt 13 kaputten Autos ist es in Magdeburg gekommen. Das ist zu dem Vorfall bekannt.

Betrunkene kracht mit Peugeot in Magdeburg in 12 Autos - und fährt einfach weiter

13 kaputte Autos: Dies ist die Bilanz einer Trunkenheitsfahrt einer 52 Jahre alten Frau in Magdeburg in der Bennigsenstraße. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Nicht weniger als zwölf kaputte Autos gehen auf das Konto einer 52 Jahre alten Betrunkenen, die am Dienstagabend, 25. April, mit ihrem ebenfalls beschädigten, schwarzen Peugeot in der Magdeburger Bennigsenstraße einen Unfall nach dem anderen baute. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach bog die Unfallverursacherin mit ihrem Peugeot zunächst von der Cracauer Straße in die Bennigsenstraße ein und fuhr in Richtung der Büchnerstraße. Die 52-Jährige soll im Vorbeifahren gegen den linken Bordstein und in weiterer Folge immer wieder im Wechsel zwischen die auf der rechten Seite geparkten Fahrzeuge und dem linken Bordstein gestoßen sein.

Insgesamt beschädigte die Magdeburgerin offenbar zwölf geparkte Fahrzeuge, bevor sie am Ende der Bennigsenstraße nach rechts abbog und unerlaubt den Unfallort verließ, wie die Polizei mitteilt. Mehrere Zeugen sollen immer wieder einen lauten Knall gehört haben.

Die Beamten konnten den Peugeot später mit starken Beschädigungen in der Büchnerstraße ausfindig machen, heißt es, und trafen die stark betrunkene Unfallverursacherin in ihrer Wohnung an. Gegen die 52-Jährige werde nun Strafanzeige erstellt, heißt es.