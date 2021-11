Einbrecher treten Wohnungstür ein und stehlen Goldschmuck von Magdeburgerin

Am Dienstag, den 16. November 2021, drangen unbekannte Täter am helllichten Tage gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld ein.

Magdeburg (vs) - Am Dienstagnachmittag stellte eine 40-jährige Magdeburgerin fest, dass unbekannte Täter vermutlich zwischen 10:00 Uhr und 12.30 Uhr die Wohnungstür zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Westring augenscheinlich eingetreten haben. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der Wohnung Goldschmuck entwendet. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus. Die Spurensuche und –sicherung übernahm der Kriminaldauerdienst. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ein Nachbar der 40-Jährigen gab während der Sachverhaltsaufnahme an, dass er zwei ihm unbekannte Männer im Hauseingang beobachten konnte, bei denen es sich eventuell die möglichen Täter handeln könnte und beschrieb diese wie folgt:

Tatverdächtiger Nr.1: männlich, südosteuropäisches Erscheinungsbild, 35-40 Jahre alt, 175-180cm groß, kurze schwarze Harre, 3-Tage-Bart, gelbe Daunenjacke. Weiterhin führte der Mann zwei Einkaufsbeutel mit sich.

Tatverdächtiger Nr.2: männlich, südosteuropäisches Erscheinungsbild, 35-40 Jahre alt, 170-175cm groß, schwarze Hose, kein Bart. Auch dieser Mann führte zwei Einkaufsbeutel mit sich.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Wichtige Tipps zum Thema „Einbruchschutz“ finden Sie auch hier.