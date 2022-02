Einbruch bei Tag: Diebe dringen in Magdeburger Wohnung ein

Die Einbrecher kamen bei Tag und stahlen aus einer Wohnung in der Kritzmannstraße in Magdeburg. Symbolfoto:

Magdeburg (vs) - Am Montag, dem 7. Februar 2022, wurde der Magdeburger Polizei gegen 12.30 Uhr ein Einbruch in eine Wohnung in der Kritzmannstraße gemeldet.

Wie die Polizei mitteilte, drangen unbekannte Täter gewaltsam und mittels unbekanntem Werkzeug in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kritzmannstraße ein. Die Tat soll zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr am Montag, dem 7. Februar 2022, stattgefunden haben.

In der Wohnung durchsuchten die Täter laut Polizei augenscheinlich sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie mindestens eine EC-Karte, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Spurensuche und –sicherung wurde von der Kriminaltechnik vorgenommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.