Einbruch in Magdeburg Volltreffer: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Männer per Haftbefehl gesucht

Zwei Männer wurden am Donnerstag bei einem Einbruch in eine Gartenlaube in Magdeburg erwischt. Volltreffer für die Polizei - denn die mutmaßlichen Täter wurden zudem per Haftbefehl gesucht.