Einbruch in Magdeburger Geschäft: Polizei hat vier Tatverdächtige

Mehrere Täter sollen in ein Geschäft in Neu Olvenstedt eingebrochen sein. Die Polizei Magdeburg konnte vier Tatverdächtige identifizieren.

In Magdeburg-Neu Olvenstedt sind nach Polizeiangaben vier Täter in ein Geschäft eingebrochen.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, dem 16. März 2022, soll es gegen 22.00 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft in Neu Olvenstedt gegeben haben, meldet die Polizei Magdeburg.

Ein Zeuge beobachtete der Polizei zufolge, wie vier unbekannte Personen gewaltsam die Tür des Geschäftes eintraten. Daraufhin soll eine von ihnen das Geschäft betreten haben.

Die Polizei sprach nach eigenen Angaben vier Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts an und nahm deren Personalien auf. Festnahmen gab es keine.

Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch nicht gesagt werden, ob etwas aus dem Geschäft entwendet wurde. Die Ermittlungen dauern an.