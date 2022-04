Einbruch in Magdeburger Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Am frühen Freitagmorgen, den 08. April 2022, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in Magdeburg ein.

Magdeburg (vs) - Der Einbruch in die Kindertagesstätte im Bereich Olvenstedt wurde am Freitag, den 08. April 2022, in den frühen Morgenstunden, gegen 04.00 Uhr, festgestellt und sofort der Magdeburger Polizei gemeldet.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen hebelten unbekannten Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Werkzeuge entwendet.

Eine genaue Schadensauflistung steht derzeit noch aus. Am Tatort erfolgte eine Spurensuche und -sicherung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.