Einbruch in Magdeburger Supermarkt: Dreiste Diebe stehlen Alkohol und Zigaretten 

Magdeburg (vs) - Der Einbruch in den Magdeburger Supermarkt wurde in der Nacht gegen 00.30 Uhr, von einer Mitarbeiterin des Marktes festgestellt. Laut Polizei beschädigten unbekannte Täter gewaltsam eine Fensterscheibe des Geschäfts und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsbereich. Nach jetzigen Stand der Ermittlungen haben die unbekannten Täter diverse Flaschen Alkohol und Zigaretten entwendet. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt. Durch den Kriminaldauerdienst erfolgte eine Spurensuche- und Sicherung. Die Ermittlungen dauern an.