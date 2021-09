Einbruch in Vereinsheim in Magdeburg - Laptop und Auto weg

Zwischen dem 22.8. und 31.8.2021 brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim in Magdeburg-Salbke ein. Sie stahlen einen Laptop sowie vom Grundstück ein Auto.

Die Polizei in Magdeburg sucht Zeugen zum Einbruch in ein Magdeburger Vereinsheim.

Magdeburg (vs) - Der Einbruch sei am Dienstagmorgen festgestellt und der Polizei gemeldet worden, erklärte eine Reviersprecherin in Magdeburg.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem mit einer Mauer umfriedeten Vereinsheim im Magdeburger Stadtteil Salbke verschafft. Aus dem Gebäude entwendeten die Einbrecher einen Laptop sowie zunächst die Fahrzeugschlüssel eines Mitsubishi.

Pkw stand auf dem Grundstück

Anschließend wurde dann der auf dem Grundstück des Vereinsheims geparkte Pkw Mitsubishi entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.