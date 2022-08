In letzter Sekunde wurde ein schweres Unglück auf dem Flughafen Magdeburg verhindert. Eine Drohne befand sich unmittelbar über den Rotorblättern eines Polizeihubschraubers.

Lebensgefahr für die Polizisten in Magdeburg: Eine Drohne kreiste am Dienstagabend über den Rotorblättern eines vom Flugplatz startenden Hubschraubers. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In letzter Sekunde wurde am Dienstagabend ein schweres Unglück auf dem Flughafen Magdeburg verhindert. Eine Drohne schwebte über einem startenden Helikopter, wie die Polizei mitteilte.

Demnach ist ein Polizeihubschrauber zu Beginn eines Übungsfluges betroffen gewesen. Die Beamten sollen während des Startvorgangs eine etwa drei Meter über dem Hubschrauber fliegende Drohne über den rotierenden Rotorblättern des Hubschraubers bemerkt haben. In letzter Sekunde scheint eine Kollision verhindert worden zu sein.

Nach dem Abbruch des Starts soll sich die Drohne schnell in Richtung Norden Magdeburgs entfernt haben. Ein Verantwortlicher konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich beim gefährlichen Eingriff in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr um eine Straftat handelt, die mit bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Auch der Versuch ist bereits strafbar.